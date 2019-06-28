Batıkent Meydan’da “Müslüm” rüzgârı

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Batıkent Meydan AVM’den start verdi.

Yenimahalle’de yaz akşamlarını keyfe dönüştürerek, ilçe sakinlerinin huzurlu bir akşam geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı.

Batıkent Meydan AVM önünde kurulan alanda düzenlenen sinema gösteriminde yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay’ın yaptığı “Müslüm” filmi ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu. Biyografi, dram türünde olan, 132 dakikalık filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Erkan Can, Ayça Bingöl gibi Türk Sinemasına damgasını vurmuş oyuncular izleyici ile buluştu. Arabesk Müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı filmde, usta sanatçının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamı, hayatına etki eden kişiler ve çok sevdiği eşi Muhterem Nur ile birlikte zorluklarla dolu hayat hikayesi, çarpıcı bir şekilde izleyiciye aktarıldı.

Usta sanatçının hayat hikâyesini büyük bir merakla izleyen ilçe sakinleri, kendilerine ikram edilen gazozu içerek, açık hava sinema gösterimi eşliğinde huzurlu bir yaz akşamı yaşadı.

İlçenin dört bir yanında sinema keyfi yaşanacak

Batıkent Meydan AVM ile başlayan sinema gösterimleri İnönü Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri, Serhat Pazar Yeri, Tepekule, Ata Mahallesi, Varlık Pazar Yeri, Demet Kapalı Pazar Yeri, Ragıp Tüzün Parkı, Ergazi Pazar Yeri gibi ilçenin birçok noktasında ilçe sakinlerine mutlu bir yaz mevsimi yaşatmaya devam edecek. Ağustos ayının sonuna kadar sürecek olan sinema gösterimlerinde “Babamın Ceketi”, “Aslı Gibidir”, “Hürkuş”, gibi seyirciden tam not alan sinema filmleri ilçe sakinleri ile buluşacak.

“Yenimahalle kültürün ve sanatın merkezidir”

Yenimahallelilerin yaşadıkları mahalleden, ilçeden keyif almalarını sağlamak için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için her yıl düzenlediğimiz gibi bu yıl da açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Yenimahalle kültürün, sanatın, sosyal yaşamın ve Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın merkezidir. Yenimahallelilerin kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, gece gündüz çalışıyoruz. Yenimahalle’yi ve ilçemdeki bütün vatandaşlarımı seviyorum. Yaz boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler diliyorum” şeklinde konuştu.