  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti

İran'ı ziyaret etmeyi planlayan Batılı turistlerin büyük bölümünün Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından rezervasyonlarını iptal ettiği belirtildi.
Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti

İran Otel Birliği Başkanı Cafer Hamzazade, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki ay için ABD ve Avrupa ülkelerinden otellerimize yapılan rezervasyonların yüzde 80'i iptal edildi." dedi.

Durumun geçici olduğunu öne süren Hamzazade, "Süreci atlatmak için devlet özel sektöre destek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hamzazade, bu ülkelerden yapılan rezervasyon iptallerinin yerini Çin ve Hindistan'dan gelecek turistlerle doldurmayı planladıklarını da belirtti.

Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının başkent Tahran'da İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından bazı ülkeler, vatandaşalarını İran'a seyahat konusunda uyarmış ve turizm firmaları da faaliyetlerini askıya almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' Edirne'de kutlandı19 Ocak 2020 Pazar 11:16
  • 12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor19 Ocak 2020 Pazar 11:07
  • Gala Gölü'ne binlerce flamingo geldi18 Ocak 2020 Cumartesi 13:49
  • Eskişehir'de hamsi kuyruğu18 Ocak 2020 Cumartesi 08:27
  • Her yanımız tuzak18 Ocak 2020 Cumartesi 00:05
  • Sizleri Bekliyor18 Ocak 2020 Cumartesi 00:04
  • Nefes borusuna kaçan patates öldürdü17 Ocak 2020 Cuma 14:27
  • Dünyanın dikkatini çeken Türk inovasyonu: WeWALK17 Ocak 2020 Cuma 10:13
  • 68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı17 Ocak 2020 Cuma 09:34
  • 300 yıllık İspanyol geleneği: Atlar ateş üzerinde yürütüldü17 Ocak 2020 Cuma 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti