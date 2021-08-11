Batman Orman Müdürlüğü orman projesi hizmeti alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Batman Orman İşletme Müdürlüğü, ihale ile orman projesi hizmeti satın alacak. İhale ile sözkonusu Geyikli Köyü Bal Ormanı Projesi için bir takım işler yaptırılacak.