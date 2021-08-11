Batman Orman Müdürlüğü orman projesi hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Batman Orman İşletme Müdürlüğü, ihale ile orman projesi hizmeti satın alacak.
24 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan ihalenin içeriği “Batman İli Kozluk İlçesi Geyikli Köyü Bal Ormanı Projesi, Makineli Arazi Hazırlığı, Fidanların Sahada Dağıtımı, Dikimi ve Dikenli tel Çit İhata İşi” olarak bildirildi.
İhale kapsamında yapılacak işler şöyle: “8.333 Ad. çukur açılması, 2,5 ha. top. işl. 8 Km Aplikasyon,19.156 ad. fidan nakli ve dağıtımı 1,46 km ihata 1 ad kamelya, 2 ad. piknik masası ve 5 adet ahşap çöp kovası.”
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