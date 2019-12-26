Batman Valiliği NCL2 hastası Ahmet için yardım komisyonu kurdu

Batman Valiliği iki oğulları NCL2 hastası olan Abay çiftinin çocuklarından Ahmet'in tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım komisyonu oluşturdu.

Batman Valiliği, iki oğulları beyincik erimesi (NCL2) hastası olan Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocuklarından Ahmet'in tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım komisyonu kurdu.

Abay çiftinin çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar (5), dünyada nadir görülen ölümcül NCL2 hastalığına yakalandı.

Gelinen süreçte Emircan tedaviye yanıt vermezken, Ahmet'in tedavisi için 3 milyon lira ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği, çiftin yardım talebine duyarsız kalmayarak yardım komisyonu oluşturdu.

Batman Valisi Hulusi Şahin, komisyon aracılığıyla açılan banka hesabına 10 bin lira yardımda bulunarak ilk bağışçı oldu.

Batman Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olan baba İhsan Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Emircan Mert'in yaklaşık 7 yıl önce dünyada ender görülen hastalığa yakalandığını ve bir süre sonra yatalak olduğunu söyledi.

Büyük oğlunun hastalığının ilerlemesinden dolayı artık tedavi edilemediği gibi küçük oğlu Ahmet Çınar'ın da aynı hastalığa yakalandığını belirten Abay, "Benim Çınar'ım bu ayın 21'inde 5 yaşına girdi. 4 ay önce hastalığını öğrendik. Emircan'ımızı böyle kabullenmiştik ama Çınar'ımın da NCL2 hastası olduğunu öğrenince dünyamız yıkıldı." dedi.

"Gözümüzün önünde sürekli eriyor"

Küçük oğlu Ahmet'i Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine götürdükleri zaman doktorun artık bu hastalığın tedavisinin yapılabildiğini söylediğini aktaran Abay, Ahmet için bir umut doğduğunu dile getirdi.

Ancak tedavi masrafının çok yüksek olduğunu öğrendiklerinde tekrar ümitsizliğe düştüklerini vurgulayan Abay, şöyle devam etti:

"Doktor artık bu hastalığın tedavisinin 2017'den beri yapıldığını söyledi. Sevindik, en azından Çınar'ı kurtarırız dedik. Parayı sorduk, doktorlar, 'Bir iş adamı olsanız bile bunun tedavisini yapamazsınız. Ancak devlet üstlenirse ya da büyük bir yardım kampanyası olursa, hayırsever iş adamları çıkarsa bunun altından kalkabilirsiniz.' dediler. Biliyorum az bir para değil ama yüreğimize söz geçiremiyoruz. Gözümüzün önünde sürekli eriyor. Emircan hangi durumdaysa Çınar'ımın da aynı duruma düşeceğini biliyorum."

Vali Şahin 10 bin lira bağışta bulundu

Abay, çaresizlik içinde kıvranırken Batman Valiliğinin kendilerine yardım eli uzatarak, Ahmet'in tedavi masraflarının karşılanması için yardım komisyonu oluşturduklarını kaydetti.

Yardım komisyonu aracılığıyla açılan banka hesabına ilk yardımı da Vali Şahin'in yaptığını aktaran Abay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valiliğe başvurdum, Sayın Valim beni aradı ve görüştük. 'Yardım kampanyasını hemen başlatalım. 10 bin lira da kendim bağışlıyorum, en kısa zamanda inşallah bu işi halledeceğiz.' diyerek bize moral verdi. İlgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Bu kez umutluyum, bütün Türkiye'nin bize derman olacağına inanıyorum. İnşallah Çınar'ım Emircan'ımın durumuna düşmez. İki hesap açtık Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda iki hesap açıp valiliğe bildirdik. Şu andan itibaren yardım yapılabilir."

Baba Abay yardımların, Ziraat Bankası'nda Ahmet Çınar Abay adına açılan TR06 0001 0005 5791 6598 7050 01 nolu Türk lirası, TR49 0001 0005 5791 6598 7050 03 nolu euro, TR76 0001 0005 5791 6598 7050 02 nolu dolar hesapları ile Halk Bankası'nın TR58 0001 2001 2960 0001 1131 19 nolu Türk lirası, TR71 0001 2001 2960 0035 0006 11 nolu euro ile TR77 0001 2001 2960 0023 0025 73 nolu dolar hesaplarına yapılabileceğini söyledi.

Anne Fatma Abay da oğlu Ahmet Çınar'ın hastalığının ilerlemeden tedavi edilmesi için dua ettiğini belirterek, "3 çocuğum var, iki tanesi rahatsız. Emircan'ım yatalak, 7 yıl oldu. Çınar'ım da onun durumuna düşsün istemiyorum. Hayırseverlerden destek ve yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.