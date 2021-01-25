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Batman Valisi Şahin: Koronavirüsün mutasyonlu halini de eski halini de yeneceğiz

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, kentte yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğünü belirtti.
Batman Valisi Şahin: Koronavirüsün mutasyonlu halini de eski halini de yeneceğiz

Kültür Mahallesi'nde liseye dönüştürülecek binada incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, kentte, alınan tedbirler, sıkı denetim ve vatandaşların hassasiyetiyle koronavirüs vakalarında ciddi düşüş yaşandığını söyledi. Kentteki hastanelerde yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı ve yatan hasta sayısının da yarı yarıya düştüğünü ifade eden Vali Şahin, "Batman halkının tedbirlere uyması bize çok olumlu bir şekilde yansıdı. Ağustos ayında çok yüksek rakamları görmüştük. O günden itibaren aldığımız tedbirler ve vatandaşımızın hassasiyetiyle gerçekten çok ciddi bir düşüş oldu. Yoğun bakım oranı yüzde 50'nin altında ve aynı zamanda servis yatak sayılarımızda da doluluk oranları oldukça iyi durumlarda" diye konuştu. 

'MUTASYONLU HALİNİ DE ESKİ HALİNİ DE YENECEĞİZ'

Doluluk oranının düşmesiyle komşu şehirlere hizmet verir durumlara geldiklerini dile getiren Vali Şahin, şunları söyledi:

"Günlük vaka sayıları da çok az. Geçtiğimiz haziran ayının öncesine döndük diyebilirim. Bu büyük salgını yeneceğiz. Tabi ki salgın bitmiş değil. Tedbirlerimizi sıkı bir şekilde almaya devam etmeliyiz. Vatandaşlarımız da hepimizin bildiği o üç kurala uymaya devam etmeliler. Biz de mutasyonlu virüs tespiti yapılmış değil ama arkadaşlarımız hastaları yakinen takip ediyor. Hasta bulunan evlere, mahallelere, köylere karantina uyguluyoruz. Böyle bir mutasyon da yakalansa, bunu bulunduğu yerde yok edecek tedbirlerimiz de var. Şu an itibariyle tüm salgını mutasyonlarıyla birlikte yenmeye çok yakınız. Yeter ki aşılamaya yeterli ilgiyi gösterelim, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyalım. Mutasyonlu halini de eski halini de yeneceğiz. Aşılama da gayet iyi gidiyor ve bir problem yok."

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