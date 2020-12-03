  • BIST 1.333
  • Altın 462,533
  • Dolar 7,8049
  • Euro 9,4701
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 11 °C
»

Batman'da 106 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Batman'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 106 yaşındaki Gazale Turan, 10 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Batman'da 106 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Batman'da yaşayan 106 yaşındaki Gazale Turan, nefes darlığı, iştahsızlık ve baş dönmesi şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Turan, 10 gün süren tedavinin ardından hastalığı yenerek, taburcu edildi. Turan, doktorlara teşekkür ederek, ilerlemiş yaşına rağmen hastalığı atlattığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Turan'ın torunu Ercan Turan da önce annesi, kız kardeşi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sonra babaannesinde şikayetlerin başladığını söyledi.

Babaannesinin tedavi altına alındığı hastaneden 10 gün sonra taburcu edildiğini kaydeden Turan, "Aldığı ilaçların sayesinde kendini toparlamaya başladı. Babaannemin durumu şu an iyi. Evdeki diğer üyelerin de durumları iyi." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leitzmann'dan doğru beslenme önerileri03 Aralık 2020 Perşembe 14:03
  • Batman'da 106 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi03 Aralık 2020 Perşembe 14:01
  • Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı03 Aralık 2020 Perşembe 14:00
  • Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu03 Aralık 2020 Perşembe 14:00
  • Kendisi gibi engelli insanların hayatına dokunarak şampiyon sporcular yetiştiriyor03 Aralık 2020 Perşembe 13:59
  • İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor03 Aralık 2020 Perşembe 13:59
  • Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olması bekleniyor03 Aralık 2020 Perşembe 09:59
  • Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü03 Aralık 2020 Perşembe 08:33
  • Samsun'da bağ evi yandı03 Aralık 2020 Perşembe 08:32
  • TIR devrildi, 150 bin TL'lik mobilyalar zarar gördü02 Aralık 2020 Çarşamba 21:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti