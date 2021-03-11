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Batman'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16) ve Selim Barlık (18) kardeşlerin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazada sürücü Eşref Yavuz, tutuklandı.
Batman'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

Kaza, dün sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Gürgenli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Yavuz'un yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 

Sason İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Yavuz, adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ, 15 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yasemin ve Selim Barlık kardeşler dün gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kazada yaralanan 15 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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