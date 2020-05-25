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Batman'da ekmek almaya giden çocuk vurularak ağır yaralandı

Batman'da ekmek almaya giden bir çocuk nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla ağır yaralandı. Polis kurşunun nereden geldiğini bulmak için soruşturma başlattı.
Batman'da ekmek almaya giden çocuk vurularak ağır yaralandı

Batman'ın Şafak Mahallesinde 16 yaşındaki bir çocuk ekmek almak için fırına giderken kör kurşunun hedefi oldu.

Yerel bir haber sitesinin haberine göre olay sabah saat 10:30 sıralarında meydana geldi. 16 yaşındaki Şehmus Araz ekmek almak için fırına gitti. Nereden geldiği henüz bilinmeyen bir kurşun göğsüne isabet etti. Araz’ın yere yığıldığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Araz’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, kurşunun nerden ve kimin ateşlediğini çözmek için çalışma başlattı.

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