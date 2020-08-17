  • BIST 1.086
  • Altın 471,943
  • Dolar 7,3737
  • Euro 8,7498
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Batman'da HDP’den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

BATMAN'ın HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Eren ve Karabulut, hizmet için AK Parti'ye geçtiklerini söyledi.
Batman'da HDP’den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, 13 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle AK Parti'ye geçti. Eren ve Karabulut için Batman AK Parti il binasında da bir tören düzenlendi. Ev sahipliğini AK Parti İl Başkanı Akif Gür'ün yaptığı törene Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partililer ve yöneticiler katıldı. HDP'den 2 belediye başkanının AK Parti'ye geçişini değerlendiren il başkanı Gür, "Belediye başkanlarımız seçildikleri partiden istifa ederken kısa ve özdeyişiyle şu ifadede bulunmuşlardı. 'HDP'nin bölgedeki siyaseti halkımıza ters düşüyor. HDP'nin belediyeciliği hizmet belediyeciliği değildir.' Belediye başkanlarımız kendi seçildikleri yörede halkına milletine daha iyi hizmet vermek için hizmetin adresi olan AK Parti'yi tercih etmişlerdir. Her geçen gün büyüyen partimiz, belediye başkanlarımızın katılımıyla daha da güçlenmiştir" dedi

'HALKIMIZA SIRTIMIZI DÖNMEDİK'

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren sırtını Kozluk halkına dönmediğini belirterek, "Bilindiği gibi bir süreçti. Yerel seçimde aday olduk kazandık. Bu süreçte birlikte olduk. İlk aday olduğum dönemde, 'adaletli olacağız, hak hukuku göz önünde bulunduracağız' dedik. Kozluk'ta halk arasında aldığım yüzde 90 oyla aday oldum. O parti beni aday gösterdikten sonra kişisel fikirlerimi açıkladım. Yarın birileri tarafından yönlendirilirse, bunu kabullenmeyeceğimi kendilerine de söyledim. Bir iki ay içinde fikir ayrılığına düştük ve istifamı verdim. Ayhan Eren hiçbir zaman ne halkına ne de çevresine sırtını dönmemiştir. Sosyal medya üzerinden iki satır yazıp da bize saldıranlar, bu memleket için ne yaptı. Bundan sonra AK Parti ile gerçek hizmetin ne olduğunu insanlarımıza göstereceğiz ve hizmeti yapacağız. Cumhurbaşkanımızla, tüm bakanlarımızla ve parti yetkililerimizle hizmet sözü aldık" diye konuştu.

Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut ise, "Biz burada halkımıza ve partimize söz veriyoruz. Allah'ın izniyle beldemize hizmet edeceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Hastalık, kar, kış demeden bekledik, beklemeye de devam edeceğiz'17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:01
  • Van'dan acı haber: 1 korucu şehit düştü17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:41
  • Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:10
  • İdlib'de 25’inci Türkiye- Rusya Birleşik Kara Devriyesi'ne saldırı17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:48
  • Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:47
  • İstanbul 2 Nolu Baro’nun kurulması için ilk adım atıldı17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:47
  • Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 226 gündür aralıksız devam ediyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:46
  • Erdoğan ile Putin telefonda görüştü17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:29
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti