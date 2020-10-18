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Batman'da koronavirüs uyarısı robot 'Mini Ada'dan

Konya'da tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli robotu Mini Ada, kullanılmaya başladığı Batman'daki özel hastanede ilgi odağı oldu.
Batman'da koronavirüs uyarısı robot 'Mini Ada'dan

Türkiye'nin ilk yerli ve milli robotu Mini Ada, Batman'daki özel hastanenin hizmet süreçlerinde kullanılmak ve hastalara kolaylık sağlamak amacıyla hizmete başladı. Hastanede göreve başlayan Mini Ada, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu. Hasta ve hasta yakınlarını yönlendirmenin yanı sıra koronavirüs tedbirlerine uyulması için Mini Ada, sosyal mesafe dikkat edilmesi, maske kullanımı ve temizliğe önem verilmesi için çağrıda bulunuyor. Hastane yönetimince ilk etapta 3 adet satın alınarak hizmet vermeye başalayan robot özellikle servislerde yatış alanlarında hastalara yemek dağıtma, hastaları hasta odalarına yönlendirme ve bilgi verme amaçlı hizmet süreçlerinde yer alacak.

Hastanenin Genel Müdürü Burhan Dinç, Mini Ada, hasta ve hasta yakınlarının ilgi odağı olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, hastalarımızın sağlığıdır. Hastane olarak attığımız her adımda hasta odaklı bir anlayışı benimsiyoruz. Bu doğrultuda deneme amaçlı hastanemizde hastalarımızın hizmetine sunduğumuz Mini Ada robotlar, hastalarımıza polikliniklere kadar eşlik etme, yönlendirme, bilgi verme, hasta odalarımızda hastalarımıza yemek dağıtma gibi alanlarda kullanılacaktır" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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