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Batman'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı

Batman'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı
Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sason'a bağlı Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 BC 774 plakalı servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ 

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. Yaralılar ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

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