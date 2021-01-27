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Batman'da 'torbacı' operasyonu: 10 gözaltı

Batman'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da 'torbacı' operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığı ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik başlatılan planlı çalışma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 44 kilogram kubar esrar, 5 kilo 88 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 44 gram metamfetamin, 1,37 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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