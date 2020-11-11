  • BIST 1.279
  • Altın 466,995
  • Dolar 7,8340
  • Euro 9,2175
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 6 °C
»

Batman'da traktör, TIR ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

BATMAN'da, traktör, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Batman'da traktör, TIR ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır karayolundaki Batman Çayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen, 06 BVN 395 plakalı otomobil, 03 ABR 849 plakalı traktör ve plakası tespit edilemeyen TIR, henüz belirlenemeyen bir şekilde çarpıştı. Zincirleme kazada, her 3 araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı, 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hem koyun güdüyorlar hem de ders çalışıyorlar11 Kasım 2020 Çarşamba 09:25
  • Evini laboratuvara çevirip koronavirüse savaş açtı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:20
  • Tokyo’da 'Türk kedisi' fotoğraf sergisi açıldı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:12
  • Evren'de sokak hayvanları unutulmadı10 Kasım 2020 Salı 23:41
  • Derik'te sağanak ve dolu, caddeleri suyla doldurdu10 Kasım 2020 Salı 21:20
  • Otları yakarken yangın çıktı, 15 dönüm alan etkilendi10 Kasım 2020 Salı 21:20
  • Silivri'de yavru kediyi kurtarma operasyonu10 Kasım 2020 Salı 20:13
  • Siren sesini duyunca akülü aracından kalktı, saygı duruşuna geçti10 Kasım 2020 Salı 18:05
  • Muğla'da kaza; 1 ölü, 3 yaralı09 Kasım 2020 Pazartesi 21:35
  • Deprem anında yaşanan korku, dron kamerasında09 Kasım 2020 Pazartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti