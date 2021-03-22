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Batman'dan gelen anne 2 oğlu için Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı

Oğulları Mustafa ve Mehmet Sezgin için oturma eylemine dahil olan anne Fahriye İbin, "Çocuklarım için buraya geldim. Çocuklarımı bana versinler" dedi.
Batman'dan gelen anne 2 oğlu için Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir anne 2 oğlu için katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 567'nci gününde devam ediyor.

Batman'dan 9 yıl önce dağa götürülen oğlu Mustafa ve 6 yıl önce dağa götürülen oğlu Mehmet Sezgin için Diyarbakır'a gelen 78 yaşındaki anne Fahriye İbin de oturma eylemine dahil oldu.

İbin, oğullarını Kürtçe olarak HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

Çocuklarından bugüne kadar haber alamadığını dile getiren İbin, "Çocuklarım için buraya geldim. Çocuklarımı bana versinler." dedi.

Öte yandan eylemi sürdüren aileler HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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