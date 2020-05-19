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Batmanlı öğretmenlerden 'mesafemetre'

Batman’daki bir okulun öğretmenleri, sosyal mesafe ihlal edilince uyaran bir cihaz üretti.
Batmanlı öğretmenlerden 'mesafemetre'

Batman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Bilim Teknik Koleji’nin Elektrik- Elektronik Teknoloji bölümü öğretmenleri, sosyal mesafe ihlal edilince ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunan cihaza ‘mesafe metre’ ismini verdi.

Okul müdürü Abdurrahim Demirtaş şunları söyledi: 

“Sosyal mesafe koruma cihazı ve ateş ölçer cihazının yanı sıra sıvı sabun, yüzey deterjanı, dezenfektan ve kolonya da ürettik. Gerek sosyal mesafe koruma gerekse de ateş ölçer cihazına talep olursa karşılamaya hazırız. Bu cihazların alt yapısını oluşturduk. Şimdiden bazı kurum ve kuruluşlar bizimle irtibata geçiyor. Telif hakkını almak isteyenler de oluyor. Resmi kurumlar ile özel sektörün talebini karşılamaya hazırız.”

Cihazın üretiminde yer alan öğretmen Emrah Uysal, mesafe metre cihazının iki insan arasındaki mesafenin bir metrenin altına düşmesiyle sesli, ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunduğunu söyledi.

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