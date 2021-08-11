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Bayburt Milli Eğitim yemek hizmeti satın alacak

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihaleye çıktı; 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yemek hizmeti satın alacak.
Bayburt Milli Eğitim yemek hizmeti satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihaleye çıktı; 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yemek hizmeti satın alacak. 

İhale içeriği “2021/2022 Eğitim Ve Öğretim Yılı Bayburt İlinde Taşımalı Eğitim Kapsamında Bulunan 19 İlkokul/Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulunda Eğitim Gören 693 Öğrenciye Malzeme Dâhil 183 Gün 126819 Öğün Öğle Yemeği Yemek Pişirilmesi, Dağıtılması Hizmet Alım İşi” olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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