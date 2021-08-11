Bayburt Milli Eğitim yemek hizmeti satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihaleye çıktı; 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yemek hizmeti satın alacak.
İhale içeriği “2021/2022 Eğitim Ve Öğretim Yılı Bayburt İlinde Taşımalı Eğitim Kapsamında Bulunan 19 İlkokul/Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulunda Eğitim Gören 693 Öğrenciye Malzeme Dâhil 183 Gün 126819 Öğün Öğle Yemeği Yemek Pişirilmesi, Dağıtılması Hizmet Alım İşi” olarak ilan edildi.
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