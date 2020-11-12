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Bayburt Özel İdarespor'da ikinci koronavirüs şoku: 18 futbolcu pozitif

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor’da 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Sarı-siyahlı takımda yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcusunda da koronavirüs tespit edilmişti.
Bayburt Özel İdarespor'da ikinci koronavirüs şoku: 18 futbolcu pozitif

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hafta sonu cumartesi günü oynanacak Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 18 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır” açıklamasında bulunuldu.

Bayburt’ta cumartesi günü saat 13.00’de oynanması planlanan maçın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendiği öğrenildi.

Sarı-siyahlı takımda, yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında da koronavirüs tespit edilmesi üzerine, Elazığspor karşılaşması ertelenmişti.

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