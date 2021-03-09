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Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Samed Onur ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyuyor

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Samed Onur, "Almanya'dan da teklif aldım. Orada büyüdüm, bütün altyapı eğitimimi orada aldım. Onlara her şey için çok teşekkür ediyorum. Ama anne ve babam burada büyüdü. Burası benim vatanım." dedi.
Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Samed Onur ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyuyor

Alman ekibi Bayer Leverkusen kadrosunda yer alan, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen Samed Onur, Almanya'dan da teklif aldığını ancak tercihinin ay-yıldızlı forma olduğunu söyledi.

Samed Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anımsattı. 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu, hedefinin önce Ümit Milli Takıma, ardından da A Milli Takım'a seçilmek olduğunu belirtti.

Genç orta saha oyuncusu, Almanya alt yaş kategorisi milli takımından da davet aldığını aktararak, "Almanya'dan da teklif aldım. Orada büyüdüm, bütün altyapı eğitimimi orada aldım. Onlara her şey için çok teşekkür ediyorum. Ama anne ve babam burada büyüdü. Burası benim vatanım, Türkiye için oynamak çok büyük gurur." ifadelerini kullandı.

"Almanya'da altyapı eğitimi çok iyi"
Almanya'da futbol başladığı ilk günleri de anlatan Samed, "Fortuna Düsseldorf'ta futbola başladım. 2,5 sene orada oynadım. 10 yaşında Bayer Leverkusen'e gittim. Leverkusen'de 9. seneme giriyorum. Orada çok mutluyum. Hep arkamdalar ve beni destekliyorlar. Almanya'da altyapı eğitimi çok iyi. Sadece futbola bakmıyorlar, okuldaki durumuna da bakıyorlar. Her şeyi bir arada geliştirmek istiyorlar. Teknik ve taktik sıkı çalışmalar yapıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Bayer Leverkusen A Takımı ile ilk maçını Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a karşı oynadığını hatırlatan genç futbolcu, "A Takım ile Allah'a şükür ilk maçıma çıktım. Avrupa Ligi'nde ilk maçımı oynadım. 19 Yaş Altı'nda maalesef lig ertelendi, ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Ama A Takım'da hep antrenmana çıkıyorum, 19 Yaş Altı'nda oynuyorum, zaman zaman da A Takım'da kadroya giriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer Leverkusen'in tesislerinden de bahseden Samed Onur, "Tesis çok güzel, hep Arena'da antrenman yapıyoruz ve maçlara çıkıyoruz. Antrenmanlarda yanımda büyük yıldızlar oturuyor, Bailey, Kerem Abi, Nadiem Amiri... Onlar bana hep yardım etmeye çalışıyorlar. Ben de onlara bakıp, öğrenmeye çalışıyorum." yorumunu yaptı.

"Örnek aldığım isim Mesut Özil"
Oyun tarzından da bahseden Samed, "8 ve 10 numarada oynuyorum. Takım arkadaşlarımı desteklemek, güzel paslar atmak ve gol atmak için hep savaşıyorum. Bu tabii ki çok önemli ama öncelikle takım olarak düşünerek, takıma çok katkı vermek istiyorum. Savunmada da katkıda bulunmak istiyorum, sırf önde durup, goller, paslar atıp değil, arkaya koşarak da takımıma yardımcı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, örnek aldığı isimle ilgili olarak ise, "Örnek aldığım isim Mesut Özil tabii ki. O da Almanya'dan gitti ve çok büyük bir kariyer yaptı. Oyun olarak değil ama futbol duruşundan Cristiano Ronaldo da diyebilirim. Hep çok çalışıyor, diğer takım arkadaşlarından daha fazlasını yapıyor. Futbol sahasının dışında da kendisine bakıyor. Tabii ki onun gibi olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Samed Onur, hedefleriyle ilgili soruya ise, "Henüz net değil. Şu an Leverkusen'deyim. Sezon sonuna kadar sözleşmem var. Orada oynayabildiğim kadar maç oynamaya çalışacağım, ondan sonra gerisi açık." yanıtını verdi.

Süper Lig'i de yakından takip ettiğini aktaran Samed, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe şampiyonluk için birbirine giriyor diyeyim. Çok zevkli oluyor. Pelkas ve Mesut Özil gibi oyuncular var. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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