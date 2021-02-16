  • BIST 1.562
  • Altın 406,003
  • Dolar 6,9189
  • Euro 8,3984
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -5 °C
»

Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Arminia Bielefeld'i konuk etti.

Arminia Bielefeld, 9. dakikada Michel Vlap ve 37. dakikada Amos Pieper'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Konuk ekip 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı.

Karşılaşmada rakibi üzerine baskıyı artıran Bavyera ekibi, 57. dakikada Corentin Tolisso ve 70. dakikada Alphonso Davies ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm15 Şubat 2021 Pazartesi 15:36
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
  • 'Buruk' sezon 'Kocaman' hayal kırıklığı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • Ömer Erdoğan'ın hedefi Hatayspor'u ligde kalıcı hale getirmek15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi15 Şubat 2021 Pazartesi 10:40
  • Avustralya Açık'ta Nadal ve Medvedev çeyrek finalde15 Şubat 2021 Pazartesi 10:39
  • Milli atlet Elif Polat'tan 300 metre salon rekoru15 Şubat 2021 Pazartesi 09:20
  • Bayern Münih, savunma oyucusu Upamecano’yu 5 yıllığına transfer etti14 Şubat 2021 Pazar 15:40
  • Konyaspor evinde 3 puana uzandı14 Şubat 2021 Pazar 15:39
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor14 Şubat 2021 Pazar 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti