  • BIST 111.404
  • Altın 379,187
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6991
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKABakan Selçuk: Yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık
»

Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 8. kez şampiyon oldu.
Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 

Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. 

Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8'nci, toplamda ise 30'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi. 

20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlik ve Spor Bakanlığından Amasya'ya 54 milyon liralık yatırım16 Haziran 2020 Salı 16:00
  • UEFA Yönetim Kurulunun iki gün sürecek toplantısı yarın başlıyor16 Haziran 2020 Salı 16:00
  • UEFA’dan Muslera’ya moral paylaşımı16 Haziran 2020 Salı 15:59
  • Trabzonspor CAS'a itirazda bulundu16 Haziran 2020 Salı 15:05
  • Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu16 Haziran 2020 Salı 14:34
  • Trabzonspor Kulübü eski başkanlardan Muharrem Usta ile uzlaştı16 Haziran 2020 Salı 14:33
  • Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' mesajı16 Haziran 2020 Salı 12:44
  • Beşiktaş'a Vida şoku16 Haziran 2020 Salı 12:39
  • Beşiktaş'ta kaleye yeni aday16 Haziran 2020 Salı 12:38
  • Fernando Muslera ameliyat oldu!16 Haziran 2020 Salı 12:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti