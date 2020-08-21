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Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde 6. kupanın peşinde

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar çıktığı 10 maçı kazanırken, istatistiklerde tüm rakiplerine açık ara fark attı.
Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde 6. kupanın peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 23 Ağustos Pazar günü Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Bayern Münih, tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Alman teknik adam Hansi Flick'in çalıştırdığı Bavyera temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçı kazanarak kupa yolundaki iddiasını gösterdi. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak.

Bayern Münih, grup aşamasından katıldığı kupada B Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, İngiltere'nin Tottenham ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarıyla mücadele etti ve çok farklı galibiyetlere imza attı.

Grubunda tüm maçları kazanan ve 18 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdıran Bavyera ekibi, deplasmanda çıktığı grup maçlarında Tottenham'ı 7-2, Kızılyıldız'ı ise 6-0 mağlup ederek gücünü gösterdi.

Rakip tanımadı
Son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea takımıyla eşleşen Bavyera temsilcisi, rakibini Stamford Bridge Stadı'nda 3-0, Allianz Arena'da ise 4-1 mağlup ederek zorlanmadan son 8 takım arasına kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çeyrek finalden itibaren maçların Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynandığı organizasyonda Bayern Münih, eşleştiği turnuvanın favorilerinden Barcelona'yı 8-2 yenerek rakibine tarihi bir hezimet yaşattı.

Bu sonuçla Münih ekibi, ligde grup aşamasından sonraki bir eleme maçında 8 gol atan ilk takım oldu. 10 golün atıldığı müsabaka, eleme turlarındaki en gollü maç olarak da tarihe geçti.

Yarı finalde bu kez Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşan Bayern Münih, rakibini 3-0'lık skorla geçerek finalde bir başka Fransa ekibi PSG ile karşılaşmaya hak kazandı.

İstatistiklerde Bayern Münih zirvede
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar 42 gole imza atan Bayern Münih, en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in (25) açık ara önünde turnuvanın en çok ağları sarsan takımı konumunda bulunuyor.

Bavyera ekibi, bu sezon, en çok gol pozisyonuna giren (230), şutları rakip kaleyi bulan (99), maç başı gol ortalaması olan (4,2), isabetli pas veren (5943) ve korner atan (86) takım sıralamalarında da zirvenin sahibi konumunda.

Lewandowski'nin gözü rekorda
Almanya temsilcisinde kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Robert Lewandowski, takımının gol yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Ligi 34 golle krallık yarışında zirvede tamamlayan Polonyalı santrfor, başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürdü ve 10 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı.

Turnuvada gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Lewandowski, final maçında 2 kez daha ağları sarsması halinde 17 golle Cristiano Ronaldo'nun elinde tuttuğu "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale edecek.

Bu sezon Kupa 1'in gol krallığı yarışında rakipsiz kalan Lewandowski'nin en yakın rakibi konumunda, turnuvaya son 16 turunda veda eden Borussia Dortmund'da forma giyen 10 gollü Norveçli santrfor Erling Braut Haaland yer alıyor.

Yarı finalde Olympique Lyon filelerini iki kez havalandırarak Şampiyonlar Ligi'nde 9 gole ulaşan Bayern Münihli Serge Gnabry de krallık yarışında 3. sırada bulunuyor.

Kupada 4 golle Thomas Müller, 3'er gollü Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Ivan Perisic, 2 kez ağları sarsan Joshua Kimmich ve Kingsley Coman ile 1 gole imza atan Leon Goretzka takımın diğer skorerleri oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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