  • BIST 1.217
  • Altın 518,433
  • Dolar 8,2065
  • Euro 9,7616
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Baygın halde bulunan sokak kedisi, çürük dişi nedeniyle yemek yiyememiş 

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baygın halde bulunan sokak kedisinin, çürük dişinden dolayı yemek yiyemediği, bu nedenle baygın düştüğü ortaya çıktı. Çürük dişi çekilen kediye antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı.
Baygın halde bulunan sokak kedisi, çürük dişi nedeniyle yemek yiyememiş 

Kadirli ilçesinde yaşayan Batuhan Çakar, sokak ortasında baygın halde kedi buldu. Nefes almakta zorlanan kediyi, gece yarısı olması nedeniyle veteriner bulamayınca evine götürdü. Sabah saatlerinde de Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) ulaşan Çakar, kediyi Osmaniye'ye getirerek, tedavi ettirdi. 

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala imkansızlıklardan dolayı Osmaniye'ye 45 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinden getirilen 8 aylık kediyi tedavi ettiklerini söyledi. Ali Laçinbala, "Yaralı kedimizde kırık tespit etmedik. Kedimizde gıdaları çiğnemeden yuttuğunu fark ettik. Bu durum bizi ağız ve diş muayenesine sevk etti. Bir dişinin kırık, diğerinin çürük olduğunu fark ettik. Gerekli müdahaleyi yaptık, dişi çektik. Antibiyotik, vitamin, mineral ve immun sistem takviyelerini yaptık. Bundan sonra daha mutlu besleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Tedavisinin ardından kediyi teslim alan Batuhan Çakar da "HAYTAP Tedavi Sistemi çerçevesinde sokak kedimize gerekli müdahale yapıldı, çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:29
  • İzmir'deki depremde can kaybı 115'e yükseldi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:29
  • Gürcistan'da güvenlik güçleri Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:21
  • Japonya Başbakanı Suga'dan Biden'a 'ikili ittifak' vurgusu09 Kasım 2020 Pazartesi 09:21
  • Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:20
  • Tunus'ta 'Libya Siyasi Diyalog Forumu' bugün başlıyor09 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
  • Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez09 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Kasım 2020 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti