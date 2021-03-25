Bayilik uygulaması başladı

Başkentliler, yıllardır severek tükettikleri halk ekmek ürünlerine bundan sonra daha çok noktada ulaşabilecek. Halk Ekmek Fabrikası, Ankara’da bayilik uygulaması başlattı.

Üretimini gerçekleştirdiği doğal ve lezzetli ürünleri Halk Ekmek Büfeleri, Fabrika Satış Mağazaları ve Başkent Market aracılığıyla vatandaşlarla buluşturan Halk Ekmek şimdi de gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren iş yerlerine yönelik bayilik uygulaması başlattı.

BAYİLİK UYGULAMASI KÜÇÜK ESNAFA DA EKONOMİK DESTEK SAĞLAYACAK

Lokanta, kafe ve restoran başta olmak üzere gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren her iş yerinin bayilik için başvurabileceğini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, küçük esnafın da bu uygulama sayesinde ek gelir elde edeceğini açıkladı:

“Uzun yıllardır Ankara’ya hizmet eden Halk Ekmek Fabrikası hizmet ağını genişletiyor. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda kent genelindeki küçük esnafımızı da ekonomik yönden destekleyecek ‘bayilik’ uygulaması ile fabrikamızda ürettiğimiz 57 ayrı ekmek ve pastane ürününü daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Halk Ekmek ürünlerinin birim fiyatından satılması için esnafımızla 3 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Bayilik verdiğimiz Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan lokantamızı ziyaret ettik. Bu uygulamayı Ankara geneline yaymak istiyoruz. Kent genelinde bulunan 5 Başkent Marketin yanı sıra bir tane de Başkent Market büfemiz var. Önümüzdeki hafta ikinci Başkent Market Büfeyi açmayı planlıyoruz. 6 milyon Ankaralının ayağına hizmet götürmek istiyoruz.”

Halk Ekmek ürünlerinin ‘Burada Halk Ekmek Ürünleri Satılmaktadır’ etiketini gördüğü her işletmede satılacağını vurgulayan Velioğlu, bayilik sözleşmesi imzalayan iş yerlerinin Halk Ekmek Satış noktaları, Başkent Market şubeleri ve Halk Ekmek büfelerine en az 1 kilometre mesafede olması gerektiğine dikkat çekti. Yeni uygulama kapsamında bayilik sistemine dahil olan iş yerlerine ekmekte yüzde 10, pastane ürünlerinde ise yüzde 20 kar marjı sağlanırken, bayiler aldıkları ürünleri fabrika satış mağazaları ile Başkent Marketlerle aynı fiyattan satacak.

HALK EKMEK ÜRÜNLERİNE GÜVEN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Uygulamaya pilot bölge olarak seçilen Mustafa Kemal Mahallesi, Batıkent ve Dikmen’de üç ayrı iş yerinde başlanırken, halk ekmek ürünlerine güvenin önemli bir kriter olduğunu ifade eden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bu uygulama için teşekkür eden işletme sahipleri ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Aysun Öztaş (Mar Yöresel Ürünler): “Yaklaşık 25 gün önce Halk Ekmek ile bir sözleşme imzaladık. Batıkent’te unlu mamuller satışı yapıyoruz. Her gün 07.30-08.30 arası Halk Ekmek Fabrikasına gelerek ekmek ve pastane ürünlerini aracıma yükledikten sonra iş yerimde satışımı yapıyorum. Bayilik sözleşmesini imzalarken bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Mehmet Serdar Uzun (Düden Ev Yemekleri Lokantası): “İş yerimde halk ekmek ürünlerini satmak istiyordum ve bunun için başvuru yaptım. Kısa bir süre içinde anlaşma sağladık ve bayilik sözleşmesi imzaladık. Bu uygulama küçük esnafa ekonomik olarak büyük bir katkı sağlayacak. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu’na teşekkür ederim.”

Halk Ekmek Bayiliği sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bundan sonra simit, kurabiye, Ankara simidi, tereyağlı simit, poğaça çeşitleri, su böreği, peynirli-kıymalı karaköy böreği, açma, kete, cevizli-fıstıklı baklavanın dışında normal, glutensiz, roll, şampiyon, fındıklı, ensiyez ve kepekli ekmek ile grisini, çorbalık kıtır ve çerez gibi 57 farklı ürün satılacak.