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Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci

Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bayılma numarası yaparak yoldan geçen araçların önüne kendisini atan ve para isteyen dolandırıcı, objektiflerimize böyle yansıdı.

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