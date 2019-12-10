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Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bayılma numarası yaparak yoldan geçen araçların önüne kendisini atan ve para isteyen dolandırıcı, objektiflerimize böyle yansıdı.
10 Aralık 2019 Salı 00:10
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.