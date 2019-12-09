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Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci

Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bayılma numarası yaparak yoldan geçen araçların önüne kendisini atan ve para isteyen dilenci, objektiflerimize böyle yansıdı.
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci

Dilenciler her geçen gün insanların duygularını sömürerek para kazanmak için farklı yöntemler geliştiriyor. En son geliştirdikleri yöntem ise akıllara durgunluk veriyor. Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde objektiflerimize yansıyan bu kareler dilencilerin yeni oyununu gözler önüne seriyor. Cadde ve sokaklarda bayılma numarası yaparak yoldan geçen araçların önüne kendilerini atan dilenciler, yardım eden olursa hasta olduğunu, ilaç alacak parasının olmadığını söyleyerek duyguları sömürüyor.

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“HASTAYIM, İLAÇ ALAMADIM, DOKTORA GİTMELİYİM”  

Önce etrafta kimsenin olup olmadığına bakan dilenciler, kağıt toplama arabasını yolun ortasına bırakıyor. Etrafta kimse olmaması halinde arabanın yanına yatarak bayılma numarası yapıyor ve yoldan araç geçmesini bekliyor. Yardım için duran vatandaşlara ise; “Hastayım ilaçlarımı alamadım, açlıktan bayıldım, zor durumdayım, doktora gitmem lazım” gibi çeşitli yalanlar söyleyerek kendisine acındırıyor. Vatandaşların bazıları ise dayanamayıp para veriyor.

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2 YILDIR AYNI YERDE

Semt sakinleri ise birkaç yıldır aynı kişinin insanları bu yöntemle bir nevi dolandırdığını söyleyerek şu ifadeleri kullanıyor, “Yaşı küçük birisi. 2 yıldır görüyorum. Yollarda bayılma numarası yapıyor. Bir süre yatıyor. Yardım eden olmazsa kalkıp başka bir yere gidiyor. Çeşitli yalanlarla insanların duygularını sömürüyor.”

EKONOMİK DURUMU İYİ OLAN YERLERİ SEÇİYORLAR

 “Semt olarak ekonomik durumu iyi olan bölgeleri seçiyorlar. İnsanlar bu bölgelerde daha hassas oluyor ve ekonomik durumu iyi olduğu için daha fazla para veriyorlar. Dilenciler de bu durumu bildiğinden, insanları suiistimal ediyor. Vatandaşlarımız bunlara karşı dikkatli olsun, para vermesinler. Daha gencecik çocuklar, ellerinden her iş gelir. Ama nedense çalışmak yerine dilenmeyi, insanları kandırmayı seçiyorlar.”

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MUHABİRİMİZE TEPKİ GÖSTERDİ

Fotoğraflarını çekerken oyununu gözler önüne seren muhabirimiz Emrah Özcan’a da tepki gösteren dilenci, muhabirimizden fotoğrafları silmesini istedi. Yoldan geçen bazı vatandaşlar ise dilencinin bu isteğine tepki göstererek muhabirimizden fotoğrafları silmemesini talep etti. Vatandaşlar dilencinin oyun yaptığını, sürekli o bölgede insanları kandırdığını belirtti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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