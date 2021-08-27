Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA duyurusu! Geri sayım başladı

Ve geri sayım başladı. Türkiye'nin milli ve özgün S/İHA'larını yapan BAYKAR, Türkiye'nin yeni gücü AKINCI TİHA'nın 3 gün sonra teslim edileceğini duyurdu.

Baykar, Twitter hesabından bir video yayınlayarak 29 Ağustos tarihinde Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamada, 'Bayraktar AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor.. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine SON 3 GÜN!'' denildi.

SELÇUK BAYRAKTAR: ASKERE UĞURLUYORUZ

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yaptığı açıklamada, '' Önce emekledi, sonra yürüdü… Derken koştu, ardından uçtu… Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz...'' ifadelerine yer verdi.

