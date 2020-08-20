Bayraktar AKINCI 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, 20 bin feet irtifa testini de başarıyla tamamladı.