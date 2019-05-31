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Bayram boyunca toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Bayram boyunca toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi bazı önlemler aldı. İBB meclisinde kabul edilen teklif sonrası bayramda ulaşım ücretsiz olmuştu. İETT bayramda 4 bin 524 araç ile 42 bin 62 sefer düzenleyecek.

İSKİ bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapmayacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Zabıta ise her gün ortalama 500 personel ile denetimler yapacak 

MÜZELER BAYRAM BOYUNCA AÇIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Miniatürk bayram boyunca 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

4 KÜTÜPHANE BAYRAMDA DA AÇIK KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim'deki Atatürk Kitaplığı, Fatih'teki Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Başakşehir'deki Rasim Özdenören Kütüphanesi ile Kartal'daki Muallim Cevdet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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