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Bayram coşkusu Başkent'te yaşanacak

ABB bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma  Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. 7 merkez ilçede bando grupları kutlama turu yapacak, mehteran takımı da 3 bölgede yürüyüş gerçekleştirecek.
Bayram coşkusu Başkent'te yaşanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün pandemi sürecini de dikkate alarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma  Gençlik ve Spor Bayramı’na özel çeşitli program ve etkinlikler hazırladı. Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde kentte bayram coşkusu yaşanacak. gerçekleştirecek. Üç bölgede de mehteran takımı yürüyüş yapacak.

BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler için “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”na özel bir kutlama programı hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bu yıl 19 Mayıs coşkusunu kutlamak üzere “Gençlik Haftası” kapsamında bugün çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

KENT GENELİNDE BAYRAM COŞKUSU YAŞANACAK

Devam eden pandemi sürecini de dikkate alarak Ankaralılara bayram coşkusunu ve ruhunu yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Gençlik Haftası kapsamında ABB TV’den de canlı olarak yayınlanacak etkinlikler 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da ise 50. Yıl Parkı’nda Agora Senfoni Orkestrası Gençlik Konseri düzenleyecek. 

BANDO GRUPLARI KENT TURU YAPACAK 
 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında bugün 12.00–19.00 saatleri arasında 10 turistik gezi otobüsü içinde yer alan 5-6 kişilik bando grupları eşliğinde 7 merkez ilçede kutlama turu gerçekleştirilecek. 

MEHTERAN YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 Başkentlileri balkon ve pencerelerine davet eden Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta ayrıca 11.00–16.00 saatleri arasında belirlenmiş 3 bölgede Mehteran Yürüyüşü düzenleyecek.

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KEÇİÖREN, ETLİK, YENİMAHALLE
Mehteran yürüyüşleri; 11.00–12.00 saatlerinde Yenimahalle Belediyesi ile İvedik Metro İstasyonu arasında, 13.00–14.00 saatlerinde Etlik Aşağı Eğlence ve Kasalar arasında (Giresun Caddesi), 15.00–16.00 saatlerinde Keçiören Nuri Pamir Caddesi’nde yapılacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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