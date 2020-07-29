Bayram dolayısıyla kara yollarında sıkı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı

İçişleri Bakanlığının talimatı kapsamında Kurban Bayramı'nda 7 gün 24 saat esasına göre uygulanacak tedbirler için 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli yollara çıktı.

Kurban Bayramı öncesinde 81 ilde emniyet ve jandarma birimlerinden oluşan trafik ekipleri denetimlerine başladı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği talimat ile bayram süresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına yoğun trafik tedbirleri planlandı.

Bu kapsamda genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapmaya başladı.

İçişleri Bakanı Soylu da sahada olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim/komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak.

Özellikle kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ve güzergahlarda sıkı trafik tedbirleri uygulanmasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla bayram tatili boyunca 29 polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettişi/müfettişi, Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görevli olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından 39 personelden oluşan 13 ekip ile Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığından 8 personelden oluşan 4 ekip de güzergahlarda görev yapacak.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli generaller de alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla görevde bulunanlar görev yerlerinde, izinde olanlar ise iznini geçirdiği il veya ilçede jandarma trafik kontrol noktalarını resmi ya da sivil kıyafetle ziyaret edecek.

Drone ve helikopterlerle havadan denetim

Bu arada merkezden 44 farklı il güzergahına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergahına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1436 yolcu otobüsü habersiz olarak denetlenecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin ve buralara komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile denetim yapılacak.

Görünürlüğü artırmak amacıyla 420'si polis, 347'si jandarma olmak üzere 767 maket/model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla da 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333 maket/model trafik personelinin yerleştirilmesi sağlandı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulacak

Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek.

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.

İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma ekipler oluşturularak kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve ölümlü kazaların önlenmesi için etkin, sürekli ve yoğun denetim gerçekleştirilecek, yapılan çalışmalar medyayla paylaşılarak güçlü bir trafik güvenliği algısı oluşturulacak.

Trafik ekiplerinin kara yolu güzergahlarında tepe lambaları daima açık olacak, böylece görünürlükleri ön plana çıkarılarak sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu" sürekli canlı tutulacak.

Denetimlerde araç sürücüleri durdurularak saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yüz yüze iletişim kurulacak, uzun yoldan gelen sürücülerin her 2 saatte 10 dakika mola vererek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması için kısa süreli dinlenmeleri sağlanacak.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz ve gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

Ortalama Hız Tespit Sistemi'nin bulunduğu tüm otoyollarda ortalama hız denetimi yapılmaya devam edilecek.

Bazı güzergahlarda ekipler kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde konumlandırılacak

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 17 ildeki 20 güzergahta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek.

Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirlerarası otobüs denetimleri artırılacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek.

Otobüs şoförleri kural ihlali yapmamaları ve direksiyon başındayken cep telefonu kullanmamaları, sürücü ve yolcular seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilecek.

Şehirlerarası yolcu otobüsleriyle izin verilmesi halinde B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takograf, cihaza takılı sürücü belgesi/kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı incelenecek.

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Otobüslerin karıştığı kazalar dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilecek, gerekli kontrolleri yapılıp dinlenmeleri sağlanacak.

Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçlarla ilgili kısıtlama getirilmesi halinde bu araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçları, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilecek.

Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış/kesim alanı, alışveriş merkezi ve mezarlıklarda ilave trafik tedbirleri alınacak.

Yayalara ilişkin tedbirler

Çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak taşıt ve yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar derhal kaldırılacak.

"Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edilecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Tarımsal zirai, traktör ve biçerdöver gibi araçların gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz/ışık donanımları ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge ve saatlerde denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere özellikle 24.00-02.00 saatleri arasında ağırlık verilecek.

Sürücüler "Yaşam Tünelleri"nde bilgilendirilecek

Denetimlerde sürücü ve yolcuları trafik güvenliği konusunda bilgilendirmek için "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan "Yaşam Tünelleri" etkin şekilde kullanılacak.

Trafik ekip ve personelinin güzergahtaki konumları ve gerçekleştirdikleri denetimler, Uygulama Takip Projesi (UTP) aracılığıyla merkezden anlık olarak takip edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına bağlı "Trafik Kaza Danışma Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazaların anlık olarak takibi yapılacak ve trafik kazalarına anında müdahale edilecek.

Vatandaşlar bayram süresince ve tatil döneminde trafik güvenliğine yönelik olarak SMS, kamu spotu ve kampanyalarla sürekli bilgilendirilecek.