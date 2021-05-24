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Bayram Dölek, yetkililerden yardım istiyor: “ÖRTBAS EDİLMESİN”

Mamak Kıbrısköy’de bir taş ocağında iş kazası geçirerek boyun ve omuriliği kırılan, kafatası çatlayan ve sağ kolunu kullanamayan 58 yaşındaki Bayram Dölek, olayın örtbas edilmesinden endişe duyuyor.
Bayram Dölek, yetkililerden yardım istiyor: “ÖRTBAS EDİLMESİN”

Mamak Kıbrısköy’de bir taş ocağında çalışan 58 yaşındaki Bayram Dölek 22 gün önce geçirdiği iş kazasından sonra yatağa mahkûm oldu. Kaza sonrası boyun ve omuriliği kırılan, kafatası çatlayan ve sağ kolunu kullanamayan Dölek, olayın örtbas edilmesinden endişe duyuyor. Üç hafta geçmesine rağmen işverenin ifadeye çağrılmadığın hatırlatan Dölek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek talep ediyor.

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BOYNU VE OMURİLİĞİ KIRILDI
Kıbrısköy’de yer alan Erza Madencilik Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen taş ocağında iş kazası geçiren Dölek, yaşadığı sıkıntılı süreci gazetemize anlattı. Yaklaşık üç hafta önce yaşanan bir dikkatsizlik sonucu taş eleme kırma makinesinden düşen Dölek’in boynu ve omuriliği kırıldı. 

“SÜREÇ UZATILIYOR” TEPKİSİ
Sağ kolunu da lif yırtılmasından dolayı kullanamayan Dölek’in kafatası da çatlayarak kısa süreli hafıza kaybına neden oldu. 3 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde geçirdiği kazayı muhabirimize anlatan Dölek, üç hafta geçmesine rağmen işveren ve firmanın iş güvenlik uzmanının ifadeye çağrılmamasına sitemde bulundu. 

EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ İŞE BAŞLADI
Emekli maaşı ile geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Dölek, olayın örtbas edilmesinden çekindiğini kaydetti. “İşçinin, emekçinin hakkı zayi olmasın. Olayın üstü kapanmasın” diyen Dönek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek talep etti.

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İHMAL İDDİASI
Tedavi gördüğü hastanede omuriliğinden bir ameliyat geçiren Dölek 2 ay iş görmez raporu aldı. Uzun bir süre daha yatağa mahkûm olacağını kaydeden Dölek, firmanın işçi güvenliğini sağlayamamasından yakındı. 

UZMANLAR; “YASA, İŞÇİNİN HAKLARINI KORUYOR”
Konu hakkında gazetemize konuşan bir iş güvenliği uzmanı ise bu gibi durumlarda yasaların işçinin yanında yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı, “İşçi, hasta yattığı süre boyunca maaşı işveren tarafından ödeniyor. İşçi, kazadan firmanın sorumlu olduğunu düşünüyor ise firmaya işçi güvenliğini sağlayamadığından dolayı tazminat davası açabiliyor. Tedavi sonrası ise kalıcı bir hasar olursa işçiye maaş bağlanabiliyor. Bu gibi durumlarda SGK ile görüşmek, bilgi almak en doğru yol olarak kabul görüyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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