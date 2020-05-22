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Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor

Türkiye'de ilk kez yaşanacak olan "dijital bayram" kutlamalarında bayram harçlıklarının havale yoluyla gönderildiği belirtildi.
Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, Türkiye'de ilk kez yaşanacak olan "dijital bayram" kutlamalarında bayram harçlıklarının havale yoluyla gönderilmeye başlandığını söyledi.

SODİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, 2020 yılında hem milli hem de dini bayramların kutlamadaki dijital alışkanlara da yön verdiği, özellikle dijital tebrik mesajlarının bu süreçte en çok öne çıkan kutlama şekli olduğu belirtildi.

Ramazan Bayramında harçlıkların havaleyle yollandığına ve bazı şirketlerin, gençlerin akrabalarından harçlık isteyebilecekleri mobil uygulamaları dahi kullanıma soktuğuna değinilen açıklamada, bayram geleneği olarak bayramın ilk günü bir araya gelen aile bireylerinin kalabalık aile fotoğraflarını bu yıl sosyal medya üzerinden paylaşamayacağı, bu nedenle sosyal medya platformlarında eski bayramlarda çekilen pozların #throwback, #neredeoeskibayramlar etiketleri ile paylaşılacağı kaydedildi. 

SODİGEM uzmanları, bayramda 81 ilin birden evde kalacağı haberinin verilmesiyle insanların 4 gün boyunca evlerinde daha keyifli vakit geçirebilmek adına izleyebilecekleri filmleri, oynayabilecekleri dijital oyunları araştırmaya başladığını belirtti. Açıklamada, uzmanların şu cümlelerine yer verildi:

"Ramazan Bayramı öncesinde bayram temizliğine ve misafirler için yapılan ikram hazırlıklarına ilişkin paylaşımlara sıkça rastlanmaktaydı. Fakat bu bayram bu hazırlık paylaşımlarına pek rastlamayacağız gibi görünüyor. Ailesinden uzakta yaşayan kişiler, bayram tatiline giderken sosyal medyadan yolculuklarına ilişkin paylaşımlar yapmaktaydı. Bu bayram koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında seyahatlere getirilen kısıtlamalar sebebiyle birçok kişi bayramı ailesinden uzakta geçirecek. Özellikle çalışan bireylerin bayramı tatile giderek değerlendirmesi de yaş almış bireyler tarafından eleştirilen bir durumdu. Bu bayram, tatillerin de askıya alınması göz önünde bulundurulduğunda, sosyal medyadaki tatil aktivitelerinin yerini ev içi aktivitelerin paylaşımı alacak gibi görünüyor."

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