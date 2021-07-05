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Bayram hediyesi olarak verilmeli

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 4/A kadrolu personel ile aynı sınavlara giren, aynı işi yapan ama birçok haktan mahrum kalan 4/B sözleşmeli personelin acilen kadroya geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Bayram hediyesi olarak verilmeli

Ünal, “Çalışanlar mahkeme yoluyla haklarını kazanıyorlar. Bu da devletin bütçesinin zarar görmesine neden oluyor. Bu yüzden bir an önce kadro hakkı tanınmalıdır.”
 “4/B Sözleşmeli personel geciktirilmeden kadroya geçirilmelidir” diyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 4/B Sözleşmeli çalışanların arasında farklılıklar oluşturarak,  kadro için çalışanları mahkeme kapılarına göndermenin doğru olmadığını söyledi. Ünal, 28 bin 4/B’li çalışan olduğunu hatırlatarak “Meclis tatile girmeden kanunun çıkarılmasını ve 4/B sözleşmeli çalışanlarımıza bayram hediyesi olarak açıklanmasını istiyoruz. Ayrımcılık ortadan kalkmalı” diye konuştu.

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AYRIMCILIK YAPILMASI ANLAŞILIR DEĞİL

Ünal açıklamasını şöyle sürdürdü, “4/B sözleşmeli personelin arasında ayrımcılık yapılarak, bir kısmını süresiz sözleşmeli, bir kısmını da 3+1 sistemine tabi tutmak anlaşılır bir durum değildir.

AYNI SINAV AYNI GÖREV FARKLI KAZANIMLAR

4/A kadrolu personel gibi aynı sınavlara katılarak, 4/B çalışanlar aynı görevleri yapmaktadırlar. 4/B çalışanların tabi olduğu mevzuatın farklılığı sebebiyle unvan-görevde yükselme, kurum değişikliği, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerden yararlanamamaktadırlar. Aile bütünlüğü bulunmamaktadır ve çocukları aile sıcaklığından mahrum bulunmaktadır.

28 BİN 4/B SZÖLEŞMELİ PERSONEL BULUNUYOR

Aynı zamanda; Diyanet İşleri Başkanlığında çoğunluğu imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere görev yapan 28 bine yakın 4/B Sözleşmeli personel bulunmaktadır. 10 bine yakın çalışan 3+1 yıl süreli sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Kalan 18 bine yakın çalışanlar ise süresiz sözleşmeli durumundadır. Eşitlik bozulmuştur.

MAHKEMEYE BAŞVURUYORLAR

Başkan Ünal, ”4/B Sözleşmeli çalışanların kadroya geçişleri Kanun düzenlemesiyle yapılacaktır ve bunun yeri de TBMM’dir. Ancak gerekli kanuni düzenleme yapılmadığı için, 2019 öncesi göreve başlayan yaklaşık 18 bin 4/B sözleşmeli çalışan, kadro talepleri için mahkemelere müracaat etmektedirler. Bugüne kadar 100’ye yakın 4/B sözleşmeli çalışanımız, davayı kazanarak kadroya geçmişlerdir. Yüzlerce, binlerce çalışanımız da mahkemelere müracaat etmiş ve etmektedirler.”

KAZANILAN HER DAVA BÜTÇEYİ ZARAR UĞRATIYOR

“Unutulmasın ki, kazanılan her dava Devletimizin bütçesini de zarara uğratmak demektir. Sadece bir davanın avukatlık ücreti ve diğer yargılama giderleri yaklaşık 3 bin lira civarındadır. Bunun içindir ki; bütün kurumlarda olduğu gibi, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan 4/B Sözleşmeli personel daha fazla mağdur olmadan ve Devlet bütçesinin de daha fazla zarara uğratmadan kadroya geçirilmelidirler.”

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MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÇÖZÜLMELİ

Kamuda üretken, kalıcı ve daha verimli bir hizmetin yürütülmesi için, çalışanlarımızın hem görevleriyle ilgili, hem de aile huzuruyla ilgili mağduriyet yaşamamaları için,imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi 4/B statüsünde istihdam edilen bütün sözleşmeli personelin, geciktirilmeden ve ayrım yapılmadan 4/A statüsünde kadroya geçirilmeleri sağlanmalıdır. Kanuni düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkarılmasını ve 4/B sözleşmeli çalışanlarımıza bayram hediyesi olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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