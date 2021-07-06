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Bayram Mutlu güven tazeledi

Ankara’da Birlik Derneği 2. olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Bayram Mutlu yeniden başkan seçildi. 
Bayram Mutlu güven tazeledi

Genel kurula Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, MHP Altındağ ilçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Mobilyacılar ve Lakeciler odası başkanı Hüseyin Taklacı, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yani sıra delegeler ve üyeler katıldı.

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Genel Başkan Bayram Mutlu, “7’den 70 e herkesin derneği olma vizyonu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz, Ankaramız ve Ankaralı hemşehrilerimiz için gerek sosyal yardımlaşma ve dayanışma, gerek eğitim seminerleri, gerek spora destek alanında çalışmalar,  gerekse sanat ve sanatçılarımızla yaptığımız etkinliklerle kamuoyundan olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

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Bayram Mutlu ayrıca teşkilatlanmalarının devam ettiğini kadın kolları ve Gençlik kolları başkanlarının atandığını, yönetimlerinin oluştuğunu, 5 ilçede ise temsilcilerinin belirlendiğini söyledi.

Genel kurulda konuşma yapan Güdül Belediye Başkanı  Muzaffer Yalçın Abide'yi desteklediklerini ve faaliyetlerini takdir ettiklerini dernek olarak Güdül'de ağırlamak istediklerini belirtti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise konuşmasında Ankara'da Birlik Derneğinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, derneğin faydalı ve hayırlı işlerde bulunduğunu ve Ankara'da Birlik Derneği'ni desteklediklerini belirtti.

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