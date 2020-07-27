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Bayram namazı için son dakika uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazı ile ilgili son dakika uyarılarında bulundu.
Bayram namazı için son dakika uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, bayram namazının önemli ve en fazla kitlesel katılımın olduğu dini vecibelerden biri olduğunu belirtti.

Toplumun bir arada bulunduğu ortamlarda virüsün yayılma oranının artığını vurgulayan Metintaş, bundan dolayı önlemlerin artırılması gerektiğini aktardı. 

BAYRAM NAMAZI İÇİN DİKKAT

Bayram namazı için camilere gideceklerin evlerinden maskesiz çıkmaması uyarısında bulunan Metintaş, şöyle devam etti: 

"Namaz için abdestinizi evde alın. Namaza herkes kendi seccadesi ile gitsin. Maske mutlaka takılı olsun. Eldiven kullanımına gerek yok. Bayram namazı öncesi din görevlisi tarafından cemaate namaz sırasında uyulması gereken tedbirler kısa ve anlaşılır bir üslupla anlatılmalı, namaza duran kişiler arasında yanlamasına 1 metre, arka arkaya secde boyu dışında en az 1 metre mesafe olmalıdır. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlanmış ortamda din görevlisi tarafından namaz süresi olabildiği kadar kısa tutulmalı. Bu sayede gerçekleşecek olan bayram namazında riski en az seviyeye indirmiş oluruz." 

Prof. Dr. Metintaş, virüsün bulaşma hızının düşmediğini, önlem alınmaması durumunda özellikle yaşlılar için risk oluşturacağını bildirdi.

Bayram namazı sonrası tedbirlerine değinen Metintaş, şunları kaydetti:

"Namaz bitiminde çıkış noktalarında yığılmayı önlemek için en arka sıradan başlanarak tek tek çıkılmalıdır. Namaz sonrası eve gidildiğinde seccade açık havada en az 12 saat tutulmalı, eller ve yüz sabunla en az 20 saniye yıkanmalı, burun ve ağız içi de sabunlu su ile yıkanmalıdır."

Yaşı 65 ve üzeri olanlar  ile kronik hastalığı bulunanların bayram namazına gitmemesi gerektiğini belirten Metintaş, "Eğer Kovid-19'u kontrol altına alabilirsek, ikinci dalgadan korunabileceğiz ve bu sayede kış aylarını daha rahat geçirebileceğiz. Bu bayramın favori ikramı yüzde 70 alkol içeren kolonyalardır. Elbette yaşlılarımızı çok özledik ama biraz daha sabır. El öpme, tokalaşma, sarılma gibi ritüelleri bu bayramda bırakmamız gerekecek." diye konuştu. 

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