Bayram Namazı vaktinde ne yapılmalı? Duha Namazı nasıl kılınır?

Corona virüs nedeniyle bu bayram Bayram namazı kılınmayacak. Evde Bayram namazı olur mu? Bayram namazı vakti nasıl değerlendirilmeli? Diyanet'in kılınmasını tavsiye ettiği Duha namazının kılınışı gibi konular yazımızın detaylarında.

Covid-19 corona virüs salgını hayatın her alanını etkilediği gibi mübarek ay ve günlerimizin idrak edilmesine de etki etti. İlk olarak camilerin cemaatle namaz kılması yasaklanırken daha sonra camiler tamamen ibadete kapatılmıştı. Camilerin kapatılmasıyla beraber toplu olarak kılınan cuma namazı ve Ramazan'da kılınan teravih namazları da camilerde eda edilememişti.

Bayramın yaklaşmasıyla beraber bayram namazının kılınıp kılınmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklamada camilerin bayramda da kapalı olacağını duyurdu. Hatta Bayram buyunca 4 gün, corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

EVDE BAYRAM NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada, bayram namazının cuma namazı gibi hutbe ile eda edilebileceğini bunun için evlerde bayram namazı kılınamayacağını söyledi. Diyanet yaptığı açıklamada, "" Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır. " ifadelerine yer verdi.

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

İşrak veya duha namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395)

TEKBİRLERE EŞLİK EDELİM

Bayram coşkusunun yaşanabilmesi için önceki bayramlarda olduğu gibi aile fertleriyle, çocuklarla beraber tüm hazırlıkların yapılabileceğini anlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 06.00'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

YUSUF SAĞLAM / İLKSAYFA