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Bayram öncesi kontrolleri

Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi zabıtası, özellikle gıda ürünleri satışı yapan fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini yoğunlaştırdı.
Bayram öncesi kontrolleri

Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi zabıtası, özellikle gıda ürünleri satışı yapan fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini yoğunlaştırdı.

Normalleşme süreciyle birlikte tüm işletmelerin açılmasıyla halk sağlığına zarar verebilecek unsurların ortadan kaldırılması için yapılan denetimlerde, ürünlerin imalatından kullanılan malzemelerin kalitesine, son kullanma tarihlerinden fiyat etiketlerine kadar birçok konuya dikkat ediliyor.

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