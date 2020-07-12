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Bayram öncesi küçük başlara “mobil koyun banyoluğu”

Akyurt Belediyesi, ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri için “mobil koyun banyoluğu” yaptırdı. İlaçlı sularda yıkanan koyunlar hem serinleme imkanı buluyor hem de parazit ve kenelerden temizleniyor. 
Bayram öncesi küçük başlara “mobil koyun banyoluğu”

Akyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri için “mobil koyun banyoluğu” yaptırarak hizmete sundu. 

KOLAYCA TEMİZLENİYOR
Özel olarak tasarlanan araç, ilçedeki küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı mahallelere götürülüyor. Mobil yıkama aracında ilaçlı sularda yıkanan koyunlar hem bu sıcak yaz günlerinde serinleme imkanı buluyor hem de parazit ve kenelerden temizleniyor. Hayvan sahipleri, mobil yıkama aracı sayesinde küçükbaş hayvanını kolayca temizletebiliyor. “Mobil koyun banyosu"nda 15 dakikada yaklaşık 100 hayvan yıkanabiliyor. Temiz ve sağlıklı olan hayvanın veriminin de arttığı kaydediliyor. 

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MAHALLE MAHALLE GEZECEK
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “mobil koyun banyoluğu”nu ilçedeki küçükbaş yetiştiricilerinin hizmetine sunduklarını belirtti. Küçükbaş hayvanların temizliğinin artık daha kolay olacağını kaydeden Başkan Ayık, “Küçükbaş hayvan yıkama ünitesini hizmete geçiriyoruz. Mobil makinemiz artık mahallelerimize giderek hayvanları yıkayacak, dış parazitle ilgili ilaçlar hayvanlarımızın derisine uygulanabilecek. Böylece hayvanların sağlığı daha iyi bir duruma gelecek. Çiftçimizin, köylümüzün yanında olmaya devam ediyoruz” dedi. 

ZAHMET BİTTİ
Hayvan sahipleri ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: “Küçükbaş hayvanlarımızı birçok zahmetle derelerde kirli sularda yıkıyorduk. Dolayısıyla hayvanlar parazit kapıyordu. Bu seyyar banyoluk ile hayvanlarımızı kısa sürede yıkayabileceğiz. İlaçla yıkanan koyunlar parazitlere bulaşmayacak. Belediye Başkanımız Hilal Ayık’a bu hizmetinden dolayı teşekkür ederiz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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