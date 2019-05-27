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Bayram öncesi otobüs biletlerine zam geldi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi şehirler arası otobüs biletlerine yüzde 20-25 oranında zam geldi. 
Bayram öncesi otobüs biletlerine zam geldi

Bu yıl 9 gün sürecek Ramazan Bayram tatilini Ankaralılar genellikle memleketlerinde geçirecek. Özel otomobili olmayanlar çoğunlukla yine şehirlerarası otobüsü tercih edecek. Ancak yaşanacak yoğunluk önce çoğu otobüs firması bilet ücretlerine zam yaptı. Ortalama yüzde 25’e yakın zam yapıldı. 200 Km’lik bir mesafede 40 lira olan otobüs bileti, son zamla birlikte 50 liraya satılmaya başladı. Böylece memleketi Ankara’ya 200 km olan bir aile bayramda yalnızca 200 TL gidiş parası öderken özel otomobili olanlar bu mesafe için 70-80 lira civarında bir rakam ödeyecek. 

BAYRAMA EK SEFERLER KOYULDU 

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından şehirlerarası uçak ve otobüs ve trenlerde büyük ölçüde yoğunluk olması beklenirken önlem olarak ek seferler koyulacağı açıklanmıştı. 9 günü fırsat bilen Ankaralılar özellikle memleketlerine giderken ailecek daha ekonomik olduğu için otobüsü tercih ediyor. Hafta sonu gözlemlediğimiz Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali AŞTİ’de yoğunluk şimdiden başlamışa benziyor. 

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YÜZDE 25 ZAM 

Ancak tam da bu yoğunluk esnasında yolcuları üzecek şekilde otobüs biletlerine zam geldi. Kısa süre öncesine kadar aldığı fiyattan biletini alamayan yolcular şaşkınlık yaşadı. Görüştüğümüz bazı otobüs firması yetkilileri zammın son günlerde geldiğini ve yakın zamanda tekrar yeni bir zammın geleceğini söyledi. Otobüs biletlerine yüzde 25 oranında zam geldi. Ortalama 40-50 lira olan biletlere 10-15 liraya yakın fiyat artışı meydana geldi.

BİR AİLE 200 LİRAYA GİDİYOR

Ankara’ya ortalama 200 kilometre mesafede bulunan memleketine otobüsle gitmek isteyen Ankaralı 4 kişilik bir aile yalnızca gidiş ücreti 200 dönüş ücreti 200 olmak üzere toplamda 400 lira yol parası ödeyecek. Özel otomobili olanlar ise 400 kilometrelik bir mesafeyi ortalama 140-150 lira ödeyerek gidecek. 

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Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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