Bayram öncesi özel çocukların yüzleri güldü

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Keçiören’deki bir özel eğitim merkezinde bulunan çocuklara Kurban Bayramı öncesi kıyafet dağıttı. Ziyarete “siyah pantolon” hikayesiyle Türkiye’nin tanıdığı Alişan Kapaklıkaya da katıldı.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Keçiören Kuşcağız’daki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuklara Kurban Bayramı öncesi kıyafet ve çeşitli hediyeler dağıttı. Hayırseverlerin desteğiyle dağıtılan hediyeler, çocukların yüzünü güldürdü.

ALİŞAN KAPALIKAYA’YA ÖZEL ÇOCUKLARDAN SEVGİ SELİ

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yapılan ziyarete “siyah pantolon” hikayesi ile Türkiye’nin tanıdığı Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya 'da katıldı. Kapaklıkaya, ziyarette özel çocukların sevgi seliyle karşılaşarak anlattığı hayata dair hikayeleriyle merkezdeki özel çocukların motivasyonunu artırdı.

CENNET ÇOCUKLARI OLARAK GÖRÜYORUZ

Ziyarette, platform başkanı Mustafa Şahin, Merve Solak, Ufuk Duman, Burak Aras Özdemir, Süheyla Aydoğan, Şahin Can Gürgendi, Aylin Dayı, Ömer Sarıoğlu, İlhan güneş ve birçok hayırsever yer aldı. Kuşcağız’daki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yetkilileri Tülay Şenel Kaplan ve Hasret Yeşil gelen misafirlerle tek tek ilgilenerek güzel tablo oluşmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu Başkanı Mustafa Şahin, "Biz engelli evlatlarımızı cennet çocukları olarak görüyoruz. İnsanın kalbi engelli olmasın yeter ki” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-