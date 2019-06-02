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Bayram öncesi sıkı denetim

Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede gıda satışı ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.
Bayram öncesi sıkı denetim

Özellikle pastane, unlu mamuller ve şekerleme imalatı yapılan işyerlerine yapılan denetimlerde ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyenine, ürün gramajına, etiket kurallarına, gıdaların son kullanma tarihlerine bakılırken, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, mercek altına alındı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapması amaçlanılan denetimlerde, esnaf eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıldı. 

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Sağlıklı ürünler tüketmelerini istiyoruz

Özellikle bayramlarda gıda tüketiminin arttığına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gıda satış yerlerinde ve imalathanelerde hijyen konusunda hassas davranıyoruz. Yaptığımız rutin denetimleri yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artırdık. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ederek, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Tek amacımız Mamaklıların huzur içinde bayram geçirmeleri" dedi.

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