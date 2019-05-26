Bayram öncesi yüzleri güldürdüler

ABO esnafı yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Çankaya’da bulunan Sokullu Baharevi’ni ziyaret ederek yaşlı vatandaşlara ücretsiz saç kesimi hizmeti sundu.

ABO esnafı yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Çankaya’da bulunan Sokullu Baharevi’ni ziyaret ederek yaşlı vatandaşlara ücretsiz saç kesimi hizmeti sundu.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ABO) yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaşlıların yüzünü güldürdü. Çankaya’da bulunan Sokullu Baharevi’ni ziyaret eden ABO esnafı, baharevinde bulunan yaşlı vatandaşlara ücretsiz saç kesimi hizmeti sundu. Oda Başkanı Sezayi Kara ise yaşlı vatandaşlara karşı üstlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Ücretsiz saç tıraşı olan yaşlı vatandaşlar da gerçekleştirilen organizasyondan memnun olduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Oda Başkanı Sezayi Kara ABO (Ankara Berberler Odası) Show takımı ile yaklaşan bayram öncesi yaşlı vatandaşları sevindirmek istediklerini, bu yüzden sosyal bir farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Kara, “Yaşlı vatandaşlarımıza karşı üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim elimizden de tıraş geldiği için, tıraşlarını ve bakımlarını yapıyoruz. Biz bunu geleneksel hale getirdik her yerde uyguluyoruz” diye konuştu.

FEDAKÂRLIK YAPTILAR

Kara, yaşlı vatandaşları tıraş eden Başkent berber esnafına destekleri ve emekleri için teşekkürlerini ileterek, “Bugün burada olan berber esnafı arkadaşlarımız; Bekir Yılmazoğlu, Osman Kadıoğlu, Yasin Gümüş, Yaşar Demirbaş, Uğur Karamercan, Ali Taner, Ethem Yenice, Refik Gülsefer, Emre Soy, Cumhur Laçinok ve Yusuf Şeker’i canı gönülden tebrik ediyorum. Fedakârlık yaptılar işlerini bıraktılar, geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“SEVEREK VE GÖNÜLDEN YAPIYORUZ”

ABO Show takım sorumlusu Bekir Yılmazoğlu ise yaklaşan Ramazan Bayramı’na işaret ederek, “Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Bu yüzden böyle bir etkinlik düzenledik. Severek ve gönülden yapıyoruz. İş yerimizde mesleğimizi icra ederken nasıl halka hizmet ediyorsak, burada da halka hizmet ediyoruz. Güzel bir ortam, yaşlıları vatandaşlarımız mutlu oldular. Onlar mutlu olduğunda bizlerde mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİ MUTLU ETTİ”

Tıraş olan vatandaşlardan Kemal Çubukçu ise, “Bu organizasyondan çok memnun oldum. Bu etkinliği düzenleyen Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na teşekkür ediyorum. Buraya sürekli gelirim. Arkadaşlar tıraş olmak ister misin diye sorduklarında ilk başta şaka yapıyorlar sanmıştım. Ama gerçekmiş. Bu da bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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