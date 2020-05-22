Bayram şekerlerine rağbet ne durumda?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve eş-dost ziyaretlerinin yapılamayacak olması bu yıl şeker ve tatlı satışlarının seyrini değiştirdi.

Ramazan Bayramı boyunca tüm Türkiye’de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bayramların sembollerinden olan şeker ve tatlı satışlarını olumsuz etkiledi.

TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Vatandaşlar, bayramı evde çekirdek ailesi ile bayramı geçirmeye hazırlanması üzerine bu yıl şeker ve tatlılar tezgâhlarda kaldı. Market ve şekerlemecilerdeki tezgahlarda alıcılarını bekleyen bayram şekerlerine bu yıl bayramda getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle rağbet oldukça azaldı.

SATIŞLAR AZ DA OLSA DEVAM EDİYOR

Şeker ve tatlı satıcıları, az da olsa satışların devam ettiğini söyledi. Bu koronavirüs nedeniyle bayramda getirilen sokağa çıkma yasağı ve eş-dost ziyaretlerinin olmayacağından dolayı bayram alışkanlıklarından biri olan şeker ve tatlıların az miktarda alındığını kaydetti. Fiyatlar ise geçtiğimiz yıla göre çok fazla değişmedi. Bayram şekerleri 15 ila 60 TL aralığında değişiyor.

Hediyelik şeker ve tatlıların ise genelde internet üzerinden sipariş edildiği ifade ediliyor.

BU YIL ORANLAR DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan 2019 yılında şeker tüketiminin 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığı biliniyor. Şeker satışları Ramazan Bayramı'nda yüzde 60’ını, Kurban Bayramı ise yüzde 40'ını oluşturduğu kaydediliyor. Şeker üreticileri, bu yıl bu oranın yer değiştireceğini düşünüyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-