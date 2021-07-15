  • BIST 1.367,250
  • Altın 505,78
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Aksaray'da, bayram tatili için memleketlerine giden iş arkadaşlarının bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Osmaniye’ye bayram tatiline gitmek için yola çıkan inşaat işçilerinin bulunduğu İbrahim Ak (47) yönetimindeki 34 BD 1349 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün arkadaşlarıyla sohbet ederken kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta, sürücü İbrahim Ak ile arkadaşları Servet Seyhan (48), Selahattin Çelik (46) ile Beytullah Avcı (24) yaralandı.

150720211027099105325.jpg

Tarlada koyun otlatan çobanın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İşçilerin, ailelerine bayram için aldıkları şeker ve eşyaların yola savrulduğu görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:27
  • ‘Dirseğin değdi’ kavgasında bacağından bıçaklandı14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:33
  • Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:45
  • Ankara'da DEAŞ ve PKK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:36
  • Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:38
  • Arkadaşını bıçakla öldürdü, müebbet hapse mahkum oldu13 Temmuz 2021 Salı 22:00
  • Soma'da uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltında13 Temmuz 2021 Salı 22:00
  • İşçi servisini kurşunlayan 3 şüpheli adliyede13 Temmuz 2021 Salı 21:49
  • 5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı13 Temmuz 2021 Salı 19:55
  • Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı13 Temmuz 2021 Salı 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti