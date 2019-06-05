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Bayram tatilini 'gökyüzüne dokunarak' geçiriyorlar

Tekirdağ Şarköy'de denizin ve yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir heyecan yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.
Bayram tatilini 'gökyüzüne dokunarak' geçiriyorlar

Farklı bir keyif yaşamak için Uçmakdere'ye gelen tatilciler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşuyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) kurucu üyesi Sanlı Fidan, kulüp olarak uçuş gerçekleştirdikleri bölgeye doğal güzellikleri dolayısıyla gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Yıl boyunca bölgede yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, "Uçmakdere uçuş için Türkiye'nin en iyi yerlerinden birisi. Bölgemiz 12 ay boyunca uçuş için müsait. Ekstrem sporseverler için oldukça popüler bir bölge olduğundan özellikle bayramda müthiş bir yoğunluk var." dedi.

"Ziyaretçilere farklı bir keyif yaşatmaya devam ediyoruz"

Fidan, Uçmakdere'nin, Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta olmasının ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağladığını belirterek, "Şu anda bölgede çok sayıda ziyaretçi bulunuyor. Uçuşlarımız bayram boyunca devam ediyor. Harika bir havamız var, harika bir ekibimiz var. Herkesi uçmaya bekleriz. Ziyaretçilerimize farklı bir keyif yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Cengiz Özmen, yakın olması nedeniyle yamaç paraşütü için Uçmakdere'yi tercih ettiğini söyledi.

Özmen bayram tatilini Uçmakdere'de değerlendirmek istediği için eşiyle birlikte Tekirdağ'a geldiğini ifade ederek, "İstanbul dışına kaçmak istedik. Buraya geldik. Çok güzel bir manzarası var burasının. Burada yamaç paraşütü olduğunu da duyduk ve hemen yapmak istedik. Birazdan heyecanla atlayış yapacağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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