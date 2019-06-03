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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu

amazan Bayramı tatilinin üçüncü günü (arife) olan bugün de, tatile ve ailelerini görmek için memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan bugün ve 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili için Cuma günü mesai bitiminde yola çıkan tatilcilerin yoğunluğu bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde, Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 17.00'ye kadar toplam 73 kaza meydana geldi. Kazalarda 27 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 211 oldu.  

GÜN GÜN KAZALAR

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü, Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce, İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ikinci günü olan dün Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirirken, 66 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin üçüncü günü (arife) olan bugün ise Karabük, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Aksaray ve Adıyaman’da meydana gelen 18 kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

TABLO ŞÖYLE

1 Haziran Cumartesi :  32 kaza, 13 ölü, 96 yaralı (Cuma 18.00'den- Cumartesi 23.59'a kadar)

2 Haziran Pazar :         23 kaza, 10 ölü, 66 yaralı 

3 Haziran Pazartesi:    18 kaza, 4 ölü, 49 yaralı  (Saat 17.00'ye kadar)

Kaynak: Haber Kaynağı
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