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Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 17 kişi yaşamını yitirdi, 124 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 124 kişi yaralandı.
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 17 kişi yaşamını yitirdi, 124 kişi yaralandı.

9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda ölen olmadı, yaralanan 19 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Düzce-Yığılca yolunda Salih K. idaresindeki 54 FU 719 plakalı otomobil, Gürcüçiftlik mevkisinde karşı yönden gelen Ferhat A'nın kullandığı 54 AEJ 347 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle araçlardaki Ömer Faruk K, Yeter K, Bilal A. ve Uğur Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde D-100 kara yolunda Rıdvan O. idaresindeki 59 ZE 479 plakalı cip, Yakabaşı mevkisinde K.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.E'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Ali G'nin kullandığı 34 RP 0158 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GJL 58 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki direğe çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi ile otomobildeki 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi'nde yokuş yukarı çıkarken freni boşalan kamyonet geri kayarak 4 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç günündeki trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirmiş, 105 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin ilk dört gününde ölen sayısı değişmedi, yaralı sayısı 124'e ulaştı.

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