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Bayram telaşı yoğunlaştı

Başkent Ankara’da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi eksiklerini tamamlamaya çalışıyor.
Bayram telaşı yoğunlaştı

Başkent Ankara’da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar koronavirüs gölgesinde bayram alışverişini gerçekleştiriyor.  

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EKSİKLER TAMAMLANIYOR
Başkent’in tarihi Ulus Hali ve Sobacılar Çarşısı’nda Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu had safhaya ulaştı. Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ankara’da bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Ulus ve çevresinde bayram bereketi yaşanıyor. 

BIÇAKÇILAR VE BİLEYİCİLERDE YOĞUNLUK 
Kurbanlık et kesiminde kullanılacak bıçaklar nedeniyle bileme çarkları daha hızlı dönmeye başladı. Kurban etini daha rahat kesmek isteyen vatandaşlar soluğu bıçak satıcıları ve bileyicilerinde alıyor. Bugünlerde yoğun bir mesai yapan bıçakçılar ve bileyiciler, işlerin artmasından bir hayli memnun.    

MASKE KURALINA UYULDU, SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen çarşı ve pazardaki bayram yoğunluğunda vatandaşların maskesini taktığı; ancak sosyal mesafeyi koruyamadığı görüldü. 

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İŞLER ESKİ GÜNLERİNİ ARATMIYOR
Sobacılar Çarşısı’ndaki esnaflar, Kurban Bayramı yoğunluğundan memnun olduklarını söyleyerek şunları kaydetti: “Koronavirüs nedeniyle işlerimiz büyük oranda düşmüştü. Kurban Bayramı nedeniyle şu anda klasik bir bayram yoğunluğu yaşıyoruz. İşlerimiz eski günlerini aratmıyor çok şükür. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kişisel önlemlerini alarak çarşı ve pazarlara geliyor. Biz de temastan kaçarak alışverişi tamamlıyoruz. Arife gününün ardından yoğunluk kalmaz” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

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