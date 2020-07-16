Bayrama sayılı günler kala pazarcının yüzü gülüyor

Kurban bayramına sayılı günler kala nabzını tuttuğumuz Sincan Kurban Pazarı’nda esnaf satışlardan memnun.

Kurban Bayramı’na 15 gün kala Sincan Çimşit Kurban Pazarı açıldı. Hayvanlarını Türkiye’nin dört bir tarafından getiren satıcılar müşterilerini beklerken gazete olarak biz de pazarın nabzını tuttuk. “Hac ibadeti yerine getirilmeyince burada satışlar arttı” diyen Konyalı hayvan yetiştiricisi Hanefi Kılınç, “Bu yıl satışlarımız iyi başladı. İnşallah malın hepsini satıp bayram sonunda evimize mutlu döneceğiz” ifadelerine yer verdi. Yozgatlı hayvan yetiştiricisi Bayram Şahan ise, “Fiyatlar geçen seneye göre hemen hemen aynı diyebiliriz. Bu yıl pazar hareketli memnunuz” diye konuştu.

HACCA GİDEMEYENLER BURADA KESİYOR

Bu yıl hac ibadetini yerine getiremeyenlerin kurbanlıklarını burada aldığını belirten Kılınç, “Salgın hastalıktan dolayı bu sene vatandaş hacca gidemiyor. O yüzden bu yıl satışlarımız hızlı başladı. 5 gündür buradayız 15 tane hayvanımızı sattık. Açıkçası bu durumdan memnunuz. Konya’dan getirdiğimiz malımız var, Kars’tan getirdiğimiz malımız var. Vatandaş hayvanın memleketini merak ediyor, soruyor. Önümüzde daha 15 günlük bir zaman var inşallah hayvanlarımızın hepsini satarak evimize mutlu döneceğiz” ifadelerine yer verdi.

FİYATLAR ÇOK ARTMADI

Kılınç fiyatların geçen seneyle hemen hemen aynı olduğunun da altını çizerek şunları söyledi:

“Sene içerisinde hayvana verdiğimiz yem maliyetleri çok yükseldi. Yakıt masrafımız yükseldi. Ancak aynı orada biz fiyatımızı artırmadık. Geçen seneyle hemen hemen aynıyız. En fazla 1000 TL arttı diyebiliriz. Şu an canlı olarak kilogram satış fiyatımız 23-25 lira arasında değişiyor. Küçük 2-3 kişilik düvelerimiz var 6-7 bin liradan başlıyor. 700-800 kg’ı geçen 18-20 bin liraya kadar erkek hayvanlarımız var. Her bütçeye uygun malımız var diyebilirim.”

VATANDAŞIN TALEBİ GÜZEL

Yozgat’tan getirdikleri hayvanlarını satan Bayram Şahan ise, vatandaşın talebinden memnun olduklarını ifade ederek, “Bu yıl güzel başladık. Birkaç gün oldu geleli. Satışlarımız başladı. Biz Yozgat’tan geliyoruz. Her keseye uygun malımız mevcut. Fiyatlarımız bu sene artmadı. 500 lira, 1000 bin lira artış olmuştur en fazla. O da ulaşım, üretimdeki maliyetlerden dolayı yansıyor. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Vatandaşın talebinden memnunuz. Malımızı bitirip memlekete döneceğiz” dedi.

SİNCAN BELEDİYESİ’NDEN ÖNLEMLER

Koronavirüs önlemleri hakkında görüştüğümüz Sincan Belediyesi yetkilileri önlemlerin kurban pazarında kendileri tarafından tam anlamıyla alındığını söyledi. Bu önlemlere göre, kapıda duran zabıta ekipleri içeriye giren müşteri ya da satıcıların ateşini ölçüyor. Maskesiz kimse içeriye alınmıyor. Kurbanlar kesinlikle kurban kesim alanı dışında kesilmesine izin verilmeyecek. Alanın uygun yerlerine el antiseptiği bulunan stantlar yerleştirildi. Bayram sonuna kadar devam edecek olan sterilizasyon çalışmalarıyla vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ortamlarda kesmesi sağlanacak. Veterinerler hayvanların kurban olma özelliğine sahip olup olmadığını kontrol ediyor. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için sık sık uyarılar yapılıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA