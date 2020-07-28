Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşımalar ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile birlikte belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan ( çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece ) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinden ücret alınmayacak .

Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücret alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname...